Чешские компании будут ремонтировать украинскую военную технику

19 апреля, 21:57
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Украинские военные (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинские военные (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

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Чешские оружейные компании будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику. Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на Министерство обороны Чехии.

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В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group будет ремонтировать танки T-64, а в будущем другие компании будут ремонтировать также БТР, сообщает СМИ.

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Количество единиц техники, которую будет ремонтировать Чехия, Минобороны не сообщает. Согласно заявлению ведомства, чешские компании будут осуществлять масштабные работы, включая генеральный ремонт и введение в эксплуатацию техники, долгое время хранившейся на складах.

Чешская сторона предоставляет Украине оружие и другую военную технику, однако из соображений безопасности Минобороны страны какое-то время не уточняло, какую военную технику оно направляет.

По данным СМИ, Чехия отправила в Украину самоходные гаубицы Дана и реактивные системы залпового огня РМ-70 Град производства Чехословакии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Чехия Российская агрессия Военная техника Война в Украине

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