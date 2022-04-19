Чешские компании будут ремонтировать украинскую военную технику 19 апреля, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Чешские оружейные компании будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику. Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на Министерство обороны Чехии.

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В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group будет ремонтировать танки T-64, а в будущем другие компании будут ремонтировать также БТР, сообщает СМИ.

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Количество единиц техники, которую будет ремонтировать Чехия, Минобороны не сообщает. Согласно заявлению ведомства, чешские компании будут осуществлять масштабные работы, включая генеральный ремонт и введение в эксплуатацию техники, долгое время хранившейся на складах.

Чешская сторона предоставляет Украине оружие и другую военную технику, однако из соображений безопасности Минобороны страны какое-то время не уточняло, какую военную технику оно направляет.

По данным СМИ, Чехия отправила в Украину самоходные гаубицы Дана и реактивные системы залпового огня РМ-70 Град производства Чехословакии.

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