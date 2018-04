Черным-черно. Нигерийский город задыхается от загадочной сажи

Город Порт-Харкорт на юго-востоке Нигерии, население которого насчитывает около 1,8 млн человек, страдает от сложной экологической проблемы: вот уже много месяцев здесь каждый день оседает плотный слой сажи, в воздухе висят черные облака, сообщает CNN.

НВ предлагает полный перевод материала о ситуации в Порт-Харкорте.

Вот уже более двух лет Саата Нубари просыпается, покрытый странной черной сажей.

Облако в буквальном смысле висит над городом Порт-Харкорт на юго-востоке Нигерии. Одежда людей покрыта этой копотью. Все улицы в саже. Даже простыни в домах жителей покрыты ею.

"Вы вытираете лицо салфеткой – и она черным-черна. Вы пытаетесь вымыть свою машину – все в саже. Или смотрите на подошвы ног – они угольно-черные", - говорит Нубари, активист в сфере охраны окружающей среды из нигерийского Порт-Харкорта.

I fear for me.

I fear for my lungs.

I fear for my little ones..

When will this stop?#StopTheSoot pic.twitter.com/6zuNb735gi