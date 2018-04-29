Черным-черно. Нигерийский город задыхается от загадочной сажи

Город Порт-Харкорт на юго-востоке Нигерии, население которого насчитывает около 1,8 млн человек, страдает от сложной экологической проблемы: вот уже много месяцев здесь каждый день оседает плотный слой сажи, в воздухе висят черные облака, сообщает CNN.

НВ предлагает полный перевод материала о ситуации в Порт-Харкорте.

Вот уже более двух лет Саата Нубари просыпается, покрытый странной черной сажей.

Облако в буквальном смысле висит над городом Порт-Харкорт на юго-востоке Нигерии. Одежда людей покрыта этой копотью. Все улицы в саже. Даже простыни в домах жителей покрыты ею.

"Вы вытираете лицо салфеткой – и она черным-черна. Вы пытаетесь вымыть свою машину – все в саже. Или смотрите на подошвы ног – они угольно-черные", - говорит Нубари, активист в сфере охраны окружающей среды из нигерийского Порт-Харкорта.

I fear for me.

I fear for my lungs.

I fear for my little ones..

When will this stop?#StopTheSoot pic.twitter.com/6zuNb735gi — Queenie (@Klaxique) 24 марта 2018 г.

Местным жителям некуда деться от копоти. Она превратила их жизнь в ад.

"Все это влияет на множество повседневных вещей", - говорит 25-летний житель Порт-Харкорта Эбенезар Викина.

Выбросы загрязняющих веществ для этих краев не в новинку. Дельта реки Нигер - нефтедобывающий регион страны, в ее окрестностях работает много нефтеперерабатывающих заводов.

Однако в последние годы ситуация резко ухудшилась.

Откуда сажа?

"К концу 2015 года, когда все это началось, было не так уж плохо. Люди жаловались, но между прошлым и нынешним годом положение стало намного хуже", - рассказывает Нубари.

Причина сажи остается весьма загадочной. Хотя Нубари, как и многие активисты и жители города, полагает, что это результат уничтожения нелегальных нефтеперерабатывающих предприятий.

"Одна из причин – уничтожение продуктов нелегальной добычи сырья. Когда их сжигают, все это уходит в атмосферу", - отмечает Нубари.

"Одной из причин является уничтожение продуктов, полученных из незаконных нефтеперерабатывающих заводов. Когда вы их сжигаете, это поднимается в атмосферу", - сказал Нубари.

Несмотря на опасения о своем здоровье, жители Порт-Харкорта стараются продолжать обычную жизнь.

"Хуже всего утром, - рассказывает Нубари. – Однако мы выходим [из домов] независимо от того, насколько плоха ситуация с сажей в тот или иной период времени".

Светлая одежда – теперь проблема, особенно белая и голубая. Она пачкается легко и очень заметно

"Светлая одежда – теперь проблема, особенно белая и голубая. Она пачкается легко и очень заметно", - говорит нигерийский активист.

Жители города ринулись в Twitter, чтобы выразить свой гнев под хэштегом #StopTheSoot. Кампанию в социальных сетях начала Сандра Эзеквезили, радиоведущая нигерийской станции Cool FM.

Эзеквезили дала старт этому хэштегу после того, как ее навестил друг, страдающий астмой, и вдруг начал задыхаться из-за воздуха. "В понедельник, следующим утром я решила твитнуть об этом", - рассказывает Эзеквезили.

В прошлый четверг, 19 апреля, горожане вышли на улицы, протестуя против сажи.

В апреле местные жители вышли на акцию протеста / Фото Henry Ekine via Facebook

"Это была относительно успешная акция. Мы начали около девяти утра, - говорит Энди Обуофорибо, 37-летний участник кампании #StopTheSoot и консультант в сфере государственной политики. - Из того, что я видел на съемке нашим дроном, было похоже, что собрались от 200 до 400 человек

Викина рассказал CNN, что сажи обычно становится меньше накануне сезона дождей, длящегося с апреля по октябрь, однако "угроза по-прежнему висит над нами".

Город садов

Порт-Харкорт был некогда известен как "город садов" из-за своих парков и зелени. Сейчас картина совершенно иная.

В заявлении, предоставленном CNN, министерство окружающей среды Нигерии заявило, что существует связь между загрязнением и деятельностью незаконных нефтеперерабатывающих заводов, а также их уничтожением.

В попытке сократить количество сажи местные и государственные власти приостановили уничтожение нелегальных выработок нефти путем открытого сжигания.

"Существует прямая корреляция между уровнем, интенсивностью, составом сажи и деятельностью незаконных предприятий нефтяной добычи, включая их уничтожение в дельте Нигера", - утверждается в заявлении.

Сажа стала главным предметом разговоров среди жителей города, обеспокоенных тем, к чему приведет постоянное вдыхание загрязняющих веществ.

"Когда детей забирают из школы, вы видите, как родители говорят с учителями о саже. Приходите в офис – и там говорят об этом. Сажу обсуждают даже в церквях", - рассказывает Обуофорибо.

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Расследовать ситуацию с сажей взялась совместная миссия ООН и ВОЗ, представители которой встретилась с пострадавшими жителями Порт-Харкорта.