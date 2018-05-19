Черный ящик пассажирского самолета, разбившегося на Кубе, найден невредимым

Второй ящик самолета надеются также достать из обломков

На месте авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 737 вблизи аэропорта в Гаване нашли один из двух черных ящиков.

Об этом сообщает ВВС.

Ящик назвали хорошо сохранившимся.

Министр транспорта Кубы выразил надежду, что второй ящик самолета вскоре также удастся достать из обломков.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач.

На его борту было 105 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе выжили три женщины. Они находятся в критическом состоянии.

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