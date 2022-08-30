«Не оправдал ожиданий». Черноморский флот РФ разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы — Politico 30 августа, 09:25 Politico пишет, что Черноморский флот РФ не оправдал ожиданий (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Российский Черноморский флот когда-то считался центральным элементом в попытках диктатора Владимира Путина оккупировать Украину, но удары ВСУ сделали его роль второстепенной, сообщает Politico.

Издание пишет, что флот и сопровождающее его авиакрыло пострадали от новаторских атак украинских ракет и беспилотников.

«В то время как российские подводные лодки время от времени обстреливают Украину, флот не оправдал ожиданий, возложенных на него в начале войны, и занял оборонительную позицию либо в порту, либо вдали от берега, чтобы избежать украинского нападения», — говорится в статье.

Видео дня

Журналисты заявили, что с весны проблемы Черноморского флота усугубились из-за плохого руководства и устаревшего оборудования.

Череда военных провалов привела к увольнению командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

Издание пишет, что битва за остров Змеиный показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки, а корабли стали еще более уязвимыми для украинских атак.

В Минобороны США заявили, что нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что флот стал практически беспомощным и «не использовался в течение нескольких месяцев».

Западный дипломат согласился с этой оценкой, заявив, что «российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами».

По его словам, удержание флота в открытом море «серьезно ограничивает возможности российской кампании» на юге Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.