70% Черноморского флота России небоеспособны — военный эксперт 9 ноября, 12:40 По мнению военного эксперта Игаля Левина, 70% Черноморского флота небоеспособны (иллюстративное фото) (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил о небоеспособности 70% Черноморского флота РФ.

«70% Черноморского флота России небоеспособны. Это не говорит, что они потоплены, просто небоеспособны. Это говорит о том, что никакие наступательные действия проводить они не могут. Скажем, высадку, приближение к берегам, чтобы воспользоваться какими-то орудиями для поддержки сил на берегу, еще какие-то такие вещи», — сказал Левин Радио НВ.

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В то же время, по его словам, суда, которые несут на себе ракеты Калибр или подводные лодки могут наносить удары по территории Украины, «если они в боевом состоянии, не повреждены какими-то фантомными катерами или другими мероприятиями на море, которые у них происходят периодически то тут, то там».

«Но наступательные [действия] - нет. Больше половины Черноморского флота небоеспособны», — подчеркнул военный эксперт.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Они придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме морского тральника Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали повреждения фрегата Адмирал Макаров (ранее сообщалось, что он стал флагманом Черноморского флота РФ, после затопления крейсера Москва), подобно тому, как министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.

В ISW подчеркнули, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с Калибрами в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании ударов по энергетической инфраструктуре.

«Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель», — добавили аналитики.



Черноморский флот располагает тремя фрегатами класса Григорович, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр.