«Осталось одно название». Буданов рассказал, во что превратился Черноморский флот РФ 26 декабря, 19:15 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Черноморский флот страны-агрессора России давно превратился во флот береговой обороны. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

"…Что осталось от Черноморского флота? Он уже давно стал… Осталось только название — Черноморский флот. А реально это уже флот береговой обороны и не более того. Это флотилия судов, которая может решать ограниченные задачи. Не больше", — сказал он.



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По мнению Буданова, это произошло много лет назад, но стало очевидным только с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.



Отвечая на вопрос о морских дронах, глава разведки объяснил, что сейчас их использование будет немного ограничено погодными условиями. Он добавил, что при благоприятных условиях их, вероятно, продолжат применять.

В начале декабря российское издание Проект сообщало, что с 24 февраля Черноморский флот потерял 15% своего боевого состава. По данным Генштаба ВСУ, страна-агрессор уже лишилась 16 своих кораблей и катеров.