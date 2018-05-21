Черногория задумалась о строительстве забора на границе с Албанией

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Черногория опасается нового наплыва беженцев

Черногория опасается нового наплыва беженцев

Руководитель пограничной службы Черногории Воислав Драгович заявил, что власть задумалась о перспективе строительства забора из колючей проволоки на границе с Албанией.

Причиной стал очередной наплыв беженцев, передает DW.

Драгович сообщил, что руководство Албании вопреки договоренностям не принимает обратно беженцев, которым отказали в получении убежища в Черногории.

Сообщается, что беженцы с Ближнего Востока и Северной Африки пытаются через Албанию и Черногорию попасть в Хорватию, которая является членом Евросоюза.

Ранее министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о том, что до 2022 года на нужды беженцев будет выделено 78 миллиардов евро.

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