У берегов Болгарии затонул сухогруз, СМИ сообщили об атаке беспилотников

Сухогруз Betul 8, который ходит под флагом Сомали (Фото: Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии)

В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море , примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра, затонул сухогруз Betul 8. Перед этим судно подало сигнал бедствия.

16 ноября Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии сообщило, что к месту инцидента были направлены четыре корабля из состава противоминной военно-морской группы в Черном море — два болгарских, один румынский и один турецкий.

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К операции также привлекли два вертолета Cougar и самолет Су-25, которые вели наблюдение и разведку в этом районе.

Позже СМИ сообщили, что судно затонуло. Всех 12 членов экипажа удалось спасти.

Издание Maritime уточнило, что спасенный экипаж доставили в Варну. По его данным, судно атаковали два морских беспилотника.

Сухогруз Betul 8 ходит под флагом Сомали. Он следовал из Румынии в Египет и перевозил около 3 тонн пшеницы.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в частности вблизи Румынии и Болгарии.

Так, в этом месяце в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 смертельных случая.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.