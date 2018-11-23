Черная пятница: в торговом центре США на распродаже произошла стрельба

В одном из магазинов США на распродаже произошла стрельба

В американском городе Гувер штата Алабама на распродаже к Черной пятнице в торговом центре произошла стрельба.

Об этом сообщает Washington Post.

Между 18-летним и 21-летним парнями в молле произошел конфликт. Словесная перепалка закончилась тем, что последний достал пистолет и выстрелил в другого. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Пуля задела 12-летнюю девочку, ее состояние оценивают как стабильное.

По словам свидетелей конфликта, они слышали минимум восемь выстрелов. Люди разбежались и прятались в магазинах.

Двое офицеров пытались задержать парня с пистолетом: один из них произвел выстрел и убил его.

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