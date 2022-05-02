«Кишинев упадет через два часа». Интервью с аналитиком о рисках, исходящих от непризнанного Приднестровья для Молдовы и Украины 2 мая, 20:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тирасполь (на фото) (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Молдова не сможет долго выстоять в случае желания пророссийских сил в непризнанном Приднестровье приступить к военным действиям для дестабилизации в регионе, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора аналитического центра Украинская призма.

— Очередной анонс каких-то своих преступных действий уже с другой стороны украинской границы, на территории непризнанного Приднестровья. Почему сейчас и российские власти стали говорить, и там начинаются какие-то движения?

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— Если говорить о провокациях в Приднестровье, то они идут по вполне предсказуемому сценарию. Далее, если говорить о прогнозах, то многие эксперты, включая меня, так же предполагали, что следующим шагом могут стать призывы со стороны Тирасполя усилить безопасность этих объектов, например, безопасность аэропорта Тирасполя или безопасность складов в Колбасной; и усилить эту безопасность будут просить именно Российскую Федерацию. Такой шаг обосновывается тем, что сейчас контингента российских сил в Приднестровье мало для того, чтобы вести какую-либо полноценную боевую деятельность, они могут только организовывать провокации, диверсионную работу. Однако призывы к ужесточению этого контингента могут дестабилизировать ситуацию и в регионе, и в самой Республике Молдова.

Буквально на днях из Тирасполя поступает информация о том, что должна быть опубликована одна из приднестровских газет, в которой бы содержался призыв к России усилить свое присутствие в регионе. В принципе, это вполне вписывается в российский сценарий, то есть мы можем сейчас надеяться, ожидать того, что приднестровская власть, несмотря на то, что она не очень хочет быть втянута в войну, должна прислушиваться к своим московским кураторам. поэтому я не исключаю того, что они будут не только призывать к усилению российского военного контингента в Приднестровье, но также вернутся к призывам признать независимость Приднестровья.

Дело в том, что еще в 2000-х годах в Приднестровье уже состоялся референдум, где голоса посчитали так, что получилось, что 98% приднестровцев хотят присоединиться к России, но для этого нужно было, чтобы сама Россия признала независимость Приднестровья. и затем проголосовала за присоединение Приднестровья или просто остановилась на шаге признания. Сейчас я не исключаю, что эта тема тоже будет реактивирована, призывы усилить военный контингент будут совпадать с призывами признать независимость Приднестровья. Россия может использовать это в качестве аргумента в пользу своего усиления в регионе, усиления своего присутствия в регионе.

На самом деле, если говорить о практических возможностях России, то они незначительны, потому что по сути для того, чтобы усилить военный контингент, Россия должна совершить транзит либо через территорию Румынии, либо через территорию Украины, и высадку своего десанта в Приднестровье или в самой Молдове. Однако и здесь не до конца понятна ситуация, нельзя исключать, что сейчас, до 9 мая, в самом Приднестровье, в самой Республике Молдова будут реактивированы агентурные сети, которые готовы работать на Россию. И, по меньшей мере, может начаться дестабилизация региона не военными, а гибридными способами: возможные протесты, призывы к поддержке России, призывы к поддержке российского присутствия и усиление российского присутствия в самой Республике Молдова.

Есть еще и международное измерение этой проблемы, конечно, и внимание международного сообщества теперь может быть приковано не только к Украине, но и к событиям в Молдове, учитывая, что сама Молдова имеет гораздо меньше возможностей и способностей обороняться в случае прямой российской агрессии.

— Вы уже сказали, что у Молдовы немного сил как-то противостоять агрессивным действиям Российской Федерации, но тот контингент, который есть на территории Приднестровья крайне незначителен. Вот этот паритет сил и реальные возможности и возможности Молдовы хотя бы удерживать покой, если так можно сказать, на территории непризнанного Приднестровья?

— Молдова не имеет никакого влияния на саму территорию Приднестровья, эта территория не контролируется правительством и более того, очевидно, что даже Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что эта территория является оккупированной Россией. Что касается возможностей сохранять спокойную ситуацию на самой территории Республики Молдова, контролируемой правительством, то здесь можно говорить о том, что в случае военной операции, в случае военной агрессии, наступления со стороны самого Приднестровья теми силами, которые имеют там российские войска и в дополнение к ним незаконных вооруженных формирований самого Приднестровья, ситуация очень не радужная для Молдовы. Например, мои молдавские коллеги говорят, что оборона Кишинева будет длиться не более двух часов, — это время, которое нужно для того, чтобы от административной границы с Приднестровьем до Кишинева добрались войска.

Если же говорить о политических беспорядках и о попытках дестабилизировать Молдову протестами, агрессивными протестами пророссийских сил, то здесь у Молдовы, конечно, есть определенный ресурс, плюс вдобавок существует вероятность применения помощи, которую предоставит румынская сторона. Это будет не военная помощь, но, по меньшей мере, на помощь жандармерии можно было бы рассчитывать. Однако возникает вопрос, не подольет ли это масла в огонь, потому что если вспомнить историю приднестровского конфликта, то одним из его ключевых драйверов было то, что приднестровцев запугивали «румынскими нацистами», которые придут и будут ущемлять права русскоговорящих.

— О спекуляциях и настроениях в самой Молдове: я помню, что там пророссийские настроения довольно распространены, российская пропаганда на них все равно работает. Коллеги-журналисты из Молдовы говорили мне, что молдовоцентризма как такового нет. Есть часть населения, ориентированная на Румынию, плюс у них же безвиз, у них так же есть соглашение об ассоциации, есть возможность путешествовать. Так же есть возможность путешествовать у тех жителей Молдовы, которые проживают на территории Приднестровья.

— Здесь можно по-разному интерпретировать ситуацию. Я не стал бы отвергать молдовоцентричность как концепт, опираясь именно на результаты выборов в Республике Молдова. Даже партия Санду имеет этот молдовоцентрический подход, потому что у нас есть партии откровенных унионистов, но эти партии настолько мелкие и их результаты настолько невысокие, что вряд ли есть смысл их даже именовать. Из наиболее известных партий, по крайней мере бывавших до этого в парламенте, это Либеральная партия, однако сейчас она не имеет присутствия в парламенте. И Михай Гимпу, ее лидер и Дорин Киртоаке, бывший мэр Кишинева, не представлены в парламенте. Тех, кто выступает за унию, за объединение с Румынией, на политическом уровне не так уж много. Большинство все же голосует за то, чтобы к власти пришли не унионисты, а те, кто за саму Республику Молдова, за ее существование в независимом суверенном виде.

Что касается промосковских партий, то их все же гораздо больше. Кроме социалистов и коммунистов, это крупная фракция в парламенте Республики Молдова, а есть еще более радикальные партии, вроде Патриотов Молдовы. Они на маргинезе, но у них гораздо более агрессивная риторика, они признают российскую войну против Украины спецоперацией, полностью повторяют пророссийские нарративы.

Говоря о том, что происходит сейчас в Молдове, мы можем говорить о том, что унионисты и аж такие пророссийские радикальные маргиналы не имеют достаточной силы. Но социалисты и коммунисты, поддерживающие сотрудничество с Россией, поддерживают нейтралитет Молдовы. Все эти политические силы и деятели являются достаточно выраженной российской пятой колонной, и та степень поддержки, которую она имеет, не соотносима с тем, что она имеет в Украине. И именно поэтому они опасны, потому что мы можем говорить о вероятности возвращения, реванша этих пророссийских сил в Молдове даже без российского вмешательства, потому что тех, кто голосует за пророссийские силы еще много. И досадна в этом плане ситуация с украинцами Молдовы, потому что многие из них тоже являются русскоязычными, многие из них также поддерживают пророссийские нарративы, подпадают под российскую пропаганду. И в этом даже в какой-то мере вина Молдовы, потому что с начала своей независимости так называемым языком межнационального общения они назвали русский.

— А главное, что они не нуждались в изучении молдавского языка. Вот эта ситуация подпитывается Россией и Россия всегда играет на таких штуках?

— Да, конечно. Только хотел сказать, что с самим языком есть коллизия. С одной стороны, мы имеем решение Конституционного Суда Республики Молдова, которое говорит о том, что молдавского языка как такового не существует, есть румынский язык, мы можем говорить о молдавском диалекте, но есть румынский язык. С другой стороны, в конституцию соответствующих изменений внесеноне было и в конституции до сих пор фигурирует молдавский язык. С этим хлопоты. Что касается Гагаузии — это автономный регион, отличный от приднестровского, потому что он подконтролен правительству Республики Молдова. Но там тоже действительно мощные пророссийские настроения. В Гагаузии также был референдум, где речь шла о том, что если Молдова решит присоединиться к Европейскому Союзу, то Гагаузия резервирует за собой право отделиться, поскольку считает это нарушением суверенитета Молдовы. И этот референдум хоть и не имел решающего значения, все же может использоваться как аргумент. Собственно, он уже использовался россиянами как аргумент и одиозный Дмитрий Рогозин, когда курировал молдавское направление в России, говорил о том, что если молдавский «поезд» отправится в сторону Европейского Союза, то он рискует потерять несколько «вагонов», имея в виду в первую очередь Приднестровье, но и Гагаузию. Поэтому действительно России есть на кого опереться в Республике Молдова и это создает очень опасный контекст, в частности для Украины.

— Что в этой ситуации следует делать Украине?



— Прежде всего, это продолжение блокады Приднестровья, в частности, верным было решение о закрытии пограничных пунктов на приднестровском участке украинско-молдавской границы. Кроме того, я думаю, что необходимо также попытаться активизировать деятельность в рамках Организации безопасности и сотрудничества в Европе. Мы знаем, что эта организация оказалась очень слабой за счет того, что там голос России, однако должны помнить, что уже есть структуры, которые имеют мандат ОБСЕ, это в частности и миссия ОБСЕ в Республике Молдова, и несмотря на этот мандат наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности попасть ни на склады в Колбасной, ни в аэропорт в Тирасполе. Следует потребовать, чтобы этим наблюдателям разрешили этот доступ, чтобы они могли контролировать, что там происходит, это позволяло бы избегать провокаций. И я думаю, необходимо усиление консультаций, в частности, с нашими партнерами из ЕС, которые внимательно следят за ситуацией в Молдове, прежде всего с Бухарестом, потому что у Молдовы только два соседа — это Украина и Румыния. Консультации с тем, чтобы если не допустить, то, по крайней мере, минимизировать эскалацию в отношениях приднестровья с Молдовой, отношениях между политиками в самой Молдове, чтобы она не превратилась в еще один полигон, платформу, плацдарм для атак против Украины, в частности, гибридных атак.



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