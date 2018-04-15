Из-за апрельских снегопадов в США погибли три человека

В центральных штатах Америки из-за сильного снежного шторма погибли три человека, среди них двухлетний ребенок. Об этом сообщает Associated Press.

В субботу, 14 апреля, состоялось два смертельных случая, связанные со штормом. В штате Луизиана дерево убило двухлетнюю девочку, которая спала в трейлере, на который оно упало.

В Висконсине женщина потеряла контроль над микроавтобусом из-за гололеда и врезалась во встречный внедорожник. Женщина погибла, трое пассажиров микроавтобуса и водитель внедорожника были госпитализированы.

В пятницу водитель из Айдахо потерял контроль над грузовиком и врезался в полуприцеп, припаркованный на обочине. Водитель скончался на месте происшествия.

Напомним, в начале весны на центральные штаты США обрушился сильный циклон, сопровождающийся градом, снегом и сильным дождем. Ранее сообщалось о восьми погибших американцев.