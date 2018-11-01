Чемпион мира по футболу получил два года тюрьмы по делу итальянской мафии

В Италии приговорили к двум годам заключения бывшего игрока Ювентуса и итальянской сборной Винченцо Яквинту в рамках уголовного дела итальянской преступной группировки Ндрангета.

Как сообщает Corriere della Sera, футболиста оправдали по обвинению в связях с мафией, но признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.

При этом отца Яквинты Джузеппе признали виновным в связях с мафией и приговорили к 19 годам лишения свободы.

Яквинту в 2015 году обвинили в связях с Ндрангетой, а также незаконном хранении револьвера Smith & Wesson, пистолета Browning и 126 патронов.

Футболист и его отец заявили о намерении обжаловать приговоры.

Ндрангета - крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии, самой бедной провинции Италии. Ндрангета является одной из наиболее могущественных преступных группировок в мире. Исследовательский институт Eurispes оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро.

Группировка занимается как легальным (строительство, ресторанный бизнес, торговля), так и нелегальным бизнесом (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала). В 2012 году группировка принимала участие в строительстве и операциях по недвижимости после разрушительных землетрясений. Благодаря этому участникам Ндрангеты удалось получить миллионную прибыль.

Винченцо Яквинта выступал за итальянские клубы Удинезе и Ювентус, а также за сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира по футболу. Всего за национальную команду он провел 40 матчей, забив шесть голов. В 2012 году Яквинта завершил спортивную карьеру.