Мужчина, въехавший в толпу в Германии, не имел сообщников и связей с исламистами - министр

48-летний немец, который 7 апреля врезался в толпу людей в городе Мюнстере (Германия), не имел сообщников и не был связан с террористическими группировками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Реула.

"Теперь мы знаем, что вполне вероятно, это единственный виновный, немец. Есть много указаний на то, что это лицо имело психические отклонения. Это необходимо тщательно расследовать", – заявил министр во время чествования памяти погибших.

Также Реул сообщил, что не было никаких признаков связи с исламистскими боевыми действиями и подозреваемый не был беженцем.

Reuters со ссылкой на телеканал ZDF также информирует, что мужчина имел контакт с правыми экстремистами, однако до сих пор нет доказательств о его принадлежности к ним.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился психически нестабильный немец Йенс Р.

В результате наезда примерно 20 человек получили ранения, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. По обновленным данным, погибли три человека, включая водителя грузовика.

Во время обыска в квартире мужчины, которая располагается в 2 км от места преступления, нашли автомат Калашникова.