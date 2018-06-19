Человек умирает. Известные российские режиссеры призвали Путина освободить Сенцова

12 известных культурных деятелей России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, протестная голодовка которого длится уже более месяца.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает", - говорится в открытом письме, обнародованном на сайте радиостанции Эхо Москвы.

"Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - просят Путина деятели культуры.

Обращение подписали журналист и телеведущий Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Юрий Норштейн, Павел Лунгин, Константин Бронзит, телеведущая и киновед Екатерина Мцитуридзе, актриса Чулпан Хаматова, а также журналистка, общественный деятель и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

В понедельник, 18 июня, несколько активистов московского Teaтра.doc провели акцию в центре столицы России в поддержку Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме. Активисты раздавали листовки о деле Сенцова на английском, испанском и русском языках. Через некоторое время четырех участников акции задержала полиция.

Среди задержанных - актриса Мария Чупринская, актер Григорий Гандлевский, художница Алиса Сафина и активистка Наталья Савоськина.

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от России освободить всех политзаключенных украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.