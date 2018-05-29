Человек, меняющий реальность. Первого открытого гея в польской политике стали считать перспективным кандидатом в президенты

Роберт Бедронь стал первым открытым геем в польской политике, который был избран мэром

42-летнего мэра польского Слупска Роберта Бедроня сейчас считают перспективным кандидатом на пост президента католической Польши, несмотря на то, что он является атеистом, а также первым и пока единственным открытым геем в польской политике.

НВ рассказывает, кто такой Бедронь и как ему удалось завоевать симпатии поляков.

Трудное детство и ЛГБТ-активизм

Роберт Бедронь родился в 1976 году в городке Рыманив на юго-востоке Польши и вырос в польском Подкарпатье. Его мать Хелена принадлежала к профсоюзному движению Солидарность, а отец Здзислав был членом польской компартии. Семья жила небогато, к тому же отец Роберта применял насилие по отношению к жене и четырем детям.

В итоге будущий политик рано переехал из дома. Сначала он закончил техникум отельного бизнеса в Устшиках-Дольных, а затем - факультет политологии Варминско-Мазурского университета в Ольштыне.

Роберт Бедронь вместе с матерью, июль 2016 года / Фото: Robert Biedroń via Facebook

Роберт Бедронь рассказывал, что о своей сексуальной ориентации узнал в 15 лет, когда жил в общежитии отельного техникума. В этом провинциальном учебном заведении к гомосексуальности относились резко негативно.

Но в 1995 году будущий политик попал в Берлин и познакомился с деятельностью некоммерческих организаций, которые занимались защитой прав сексуальных меньшинств. Еще через несколько лет Бедронь на год поехал в Лондон, где сотрудничал с правозащитной организацией OutRage!.

Вернувшись в Польшу, Бедронь в конце 1990-х присоединился к партии Социал-демократы Республики Польша (позже партия была переименована в союз левых демократов). А в сентябре 2001 года вместе с писателем Бартошем Журавецким Бедронь основал Кампанию против гомофобии - организацию для борьбы со стереотипами в отношении геев и лесбиянок. Роберт Бедронь был ее первым председателем, а также занимал места в наблюдательных советах других польских НКО, которые занимаются мониторингом соблюдения прав сексуальных меньшинств.

В том же 2001 году Бедронь вышел на первый в истории Польши Парад равенства. вызвав скепсис даже у коллег по левым политическим организациям. Таким образом с самого начала политической карьеры Бедронь не пытался скрывать свою сексуальную ориентацию и открыто говорил, что он гей.

Первый открытый гей в польском парламенте

В следующем 2002 году Бедронь впервые попытался выставить свою кандидатуру на выборах - это были выборы в депутаты горсовета Варшавы. Молодой политик проиграл их, набрав лишь 451 голос.

В 2005 году Бедронь попытался попасть в Сейм от Союза левых демократов. Эта попытка тоже была неудачной - Бедронь получил в своем избирательном округе лишь 1686 голосов или 0,22%.

Роберт Бедронь не скрывает отношений со своим партнером и призывает легализировать однополое социальное партнерство в Польше

В 2006 году он выиграл выборы в Ольштынскую областную ассамблею от Союза левых демократов. Во время работы там он предложил более 740 поправок к региональному уставу, более 600 из них были приняты.

В 2011 году политик снова баллотировался в Сейм - на этот раз от Гражданской платформы предпринимателя Януша Паликота с Люблинщины. Эта попытка была удачной - Бедронь получил почти 17 тысяч голосов и стал депутатом Сейма - первым открытым геем в польском парламенте.

Несмотря на это, Бедронь не всегда мог рассчитывать даже на личную безопасность - по его словам, в этот период его четыре или пять раз били на улице. Он также стал заложником имиджа ЛГБТ-активиста, его выступления на тему экологии, экономики или культуры редко получали широкую огласку.

В итоге еще до конца своего срока в Сейме Бедронь объявил, что намерен участвовать в выборах мэра провинциального города Слупска.

Удачная кампания и изменения в городе

Во время предвыборной кампании Бедроня упрекали в том, что он никогда не жил в Слупске и не связан с этим городом, но политик сумел превратить эти недостатки в преимущество. Он подчеркивал, что у него нет никаких обязанностей перед партийными функционерами и он открыт новым идеям.

Избирателям Бедронь обещал сокращение задолженности города, привлечение европейского финансирования, увеличение бюджета на образование и медицину. Кроме того, Бедронь подчеркивал, что заинтересован оставаться мэром Слупска два срока.

Он получил 20% голосов в первом туре и 57% во втором.

Роберт Бедронь активно занимается популяризацией Слупска / Фото: Robert Biedroń via Facebook

Выиграв выборы, Бедронь остановил рост задолженности города и сократил траты на административный аппарат. Например, он сам отказался от служебного автомобиля и лишил работников ратуши доплат на бензин. Эти средства Бедронь перенаправил на начальное и среднее образование.

Он провел инвентаризацию муниципальных домов, которая выявила около 100 пустующих квартир. Часть из них отремонтировали и распределили среди тех, кто имеет право на муниципальное жилье.

Кроме того, Бедронь запретил продавать в школах Слупска вредную еду и вернул туда бесплатные стоматологические кабинеты.

Графики городских расходов и доходов Бедронь публикует прямо на своей странице в Facebook.

Роберт Бедронь проводит церемонию бракосочетания / Фото: Robert Biedroń via Facebook

Бедронь также много и успешно занимался популяризацией Слупска. Например, он сам проводит церемонии бракосочетания, облачившись в тогу и мэрские регалии, и приглашает всех желающих сочетаться узами брака в его городе за небольшую плату.

Сможет ли Бедронь стать президентом Польши?

Баллотироваться на президентский пост в 2020 года Роберта Бедроня призывал, в частности, бывший президент Александр Квасьневский.

По данным соцопросов, в президентском рейтинге Польши он занимает третье место после действующего президента Анджея Дуды и экс-премьера и действующего главы Европейского совета Дональда Туска.

Популярность Бедроня больше, чем у многих других польских оппозиционных лидеров. После парламентских выборов 2015 года консервативная партия Право и справедливость впервые в истории Польши смогла сформировать однопартийное правительство большинства. При этом левые партии впервые не прошли в парламент вовсе.

В то же время, противники Бедроня утверждают, что у него нет реальной политической программы, а его популярность объясняется успешной пиар-кампанией.

Кроме того, в консервативной католической Польше многие не готовы видеть на самых высоких государственных должностях атеиста и открытого гея. Однако сам Бедронь считает, что ему уже удалось добиться значительных изменений в отношении к нему общества.

"Тогда (несколько лет назад, когда Бедронь был депутатом Сейма - ред.) они, наверное, сказали бы: "Ты гомик" или плюнули в меня. Сейчас они говорят: "Доброе утро, господин мэр", и это свидетельствует о том, что произошли изменения", говорит он.

По материалам: eastbook.eu, BBC Украина