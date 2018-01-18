Чехия расширяет квоты на работу для украинцев - посол

Сейчас система получения разрешения на работу в Чехии для украинцев чрезвычайно сложна, из-за чего возникают нелегальные схемы, рассказал посол Украины в стране Евгений Перебийнис.

"Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу из Украины, они призывают упростить эту систему", - рассказал дипломат в интервью Европейской правде.

Лишь за прошлый год из Чехии выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу (это незаконно).

В связи с этим правительство Чехии инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год, рассказал посол.

Польша же принимает украинцев на работу без специальных разрешений (только при наличии биометрического паспорта), а это дало толчок для нечестных схем.

Кроме того, Прага также озвучивает схожие с польскими заявлениями, что страна принимает украинцев, поэтому не будет выполнять квоты на беженцев в рамках программы Евросоюза.

Напомним, в январе-июне 2017 года украинцам выдали в два раза больше разрешений на работу в Чешской Республике.