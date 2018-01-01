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Чехия обвинила Россию в кибератаках на МИД

Сегодня, 15:19
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Россия стоит за кибератаками на МИД Чехии

Российские спецслужбы причастны к хакерским атакам на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году, говорится в докладе Информационной службы безопасности Чехии (BIS).

Согласно выводам BIS, две хакерских атаки на информационную инфраструктуру чешского МИД были совершены хакерской группировкой APT28, которую связывают с российским правительством и обвиняют в других кибератаках в Германии и США, передает Reuters.

"Все выводы указывают на то, что это была кампания по кибершпионажу Turla, которая исходит от ФСБ, и APT28/Sofacy, которую связывают с российской военной разведкой ГРУ", - говорится в отчете BIS.

В докладе спецслужбы Чехии говорится, что во время взлома хакеры получили доступ к более чем 150 почтовым ящикам сотрудников, в том числе к письмам и вложениям. "Таким образом, они получили данные, которые могут быть использованы для будущих атак, а также список потенциальных целей практически во всех важных государственных учреждениях", - сказано в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи вида на жительство.

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Теги:   Российские хакеры Кибератаки Чехия Россия

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