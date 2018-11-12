Как должно реагировать государство на сокращения населения?

К 2017 году показатель рождаемости в мире снизился до почти 2,5 детей на одну женщину

Рождаемость в мире стремительно падает, эти данные опубликовал один из старейших медицинских журналов в мире The Lancet. Падение рождаемости приводит к тому, что дедушек и бабушек становится больше, чем внуков.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Все меньше детей

Исследователи изучили тенденции рождаемости в 195 стран мира с 1950 по 2017 год. Они обнаружили, что почти в половине мира недостаточно детей, чтобы поддерживать численность населения. По словам исследователей, такое открытие для них стало огромным сюрпризом.

В 1950 году женщины рожали в среднем почти пять детей за свою жизнь. К 2017 году показатель рождаемости в целом снизился вдвое - до почти 2,5 детей на одну женщину. Однако колебания рождаемости по странам существенно различается.

Например, уровень рождаемости в Нигере на западе Африки, составляет 7 детей на одну женщину. А на средиземноморском острове Кипр женщины имеют в среднем лишь одного ребенка. В Великобритании этот показатель составляет менее двух детей. Такие результаты в большинстве стран Западной Европы.

В 1950 году женщины рожали в среднем почти пять детей за свою жизнь

Как только средний уровень рождаемости в стране падает ниже показателя в два ребенка, население начинает сокращаться. Экономически развитые страны, включая большинство стран Европы, США, Южную Корею и Австралию имеют более низкие показатели рождаемости.

Однако это не означает, что население в этих странах падает. Ведь на это влияет также уровень смертности и миграции.

На стремительное падение рождаемости в мире повлияли три ключевых фактора: более свободный доступ к контрацепции, больше женщин имеют образование и работу, чем меньше смертность, тем меньше детей рожают женщины. Поэтому без миграции страны столкнутся со старением и сокращением численности населения.

Согласно исследованию, с 1950 года в Китае численность населения серьезно возросла - с полумиллиарда до 1,4 миллиарда человек. Но эта страна также столкнулась с проблемой уровня рождаемости, который в 2017 году составил всего полтора ребенка. А недавно Китай отказался от политики: одна семья - один ребенок.

Рождаемость в Украине

Тенденция к увеличению количества старшего населенння и уменьшению количества молодых людей сохраняется и в Украине. Об этом в комментарии Радио НВ рассказала академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. По ее словам, этот процесс не является положительно или отрицательно окрашенным. Такую тенденцию странам нужно принять и подстраиваться под нее, добавила экспертка.

"Это так, как оно есть. Дождь осенью или снег зимой - это хорошо или плохо? Приспосабливать к этому политику и всю социальную инфраструктуру. Медицина: одно дело медицинские услуги для населения, где доминируют дети, и другое дело - медицинские услуги, где доминируют лица старшего возраста. Соответствующим образом отличаются потребности в социальных услугах, в помощи, в поддержке семьи, потребности в образовательных услугах, пенсионной системе", - говорит она.

Теоретически повлиять на уменьшение рождаемости можно благодаря определенным, например денежным, поощрениям со стороны государства. Однако это действует только на несколько лет, а в долгосрочной перспективе не дает результата, добавила Элла Либанова.

Рождаемость и экономика

Согласно общим экономическим закономерностям, уменьшение рождаемости влияет на экономику. Ведь нужно, чтобы кто-то содержал старшее население, говорит в комментарии НВ доктор экономических наук Алексей Плотников. По его словам, в развитых странах есть механизмы поддержки экономики в таких условиях, в отличие от Украины.

"Это дополнительные нагрузки на государственный бюджет, на социальные службы. Это дополнительная нагрузка на расходную часть бюджета в плане дополнительных медицинских расходов и многое другое. В странах Евросоюза есть определенные возможности содержать граждан старшего возраста, для того, чтобы они даже после выхода на пенсию вели активную жизнь, путешествовали, пользовались социальными благами. В целом, экономика развитых стран работает, учитывая эту тенденцию, то есть она настроена уже в течение, наверное, последние 20-30 лет", - отметил Плотников.

Численность населения Украины за первые восемь месяцев 2018 года уменьшилась более чем на 150 тысяч человек

Эта проблема, к сожалению, пока не имеет решения в Украине, поэтому это становится дополнительной нагрузкой на госбюджет, подытожил он.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, численность населения Украины за первые восемь месяцев 2018 года уменьшилась более чем на 150 тысяч человек. За этот период родилось почти 230 тысяч детей. В то же время, количество умерших за это время составила почти 390 тысяч граждан.