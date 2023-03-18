Чехия запретила должностным лицам использовать TikTok

18 марта, 06:57
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Администрация Байдена угрожает заблокировать TikTok (Фото:Kon Karampelas / Pixabay)

Администрация Байдена угрожает заблокировать TikTok (Фото:Kon Karampelas / Pixabay)

Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии запретило госслужащим и работникам частных компаний использовать TikTok. Это касается рабочих телефонов.

Об этом сообщает Radio Pague International.

Соответствующее распоряжение было выпущено канцелярией Сената Чешской Республики и министерства.

Сотрудникам не разрешают использовать китайское приложение на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности. Также запрет может распространяться на личные устройства, если работники используют их для работы.

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Такое решение приняли полугосударственная энергетическая компания ČEZ, Академия наук ЧР, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов, банк ČSOB и ряд других учреждений, организаций и компаний.

Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии обеспокоено потенциальной угрозой безопасности, связанной с использованием TikTok, прежде всего из-за объема данных пользователей, собираемых приложением, а также из-за способа обработки этих данных.

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Накануне в Великобритании запретили министрам и государственным служащим использовать на рабочих телефонах китайскую сеть TikTok.

В декабре 2022 года США запретили использование TikTok на официальных устройствах. Такое же решение впоследствии приняли Канада, Бельгия и Индия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Чехия Китай Соцсети TikTok

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