Чехия запретила должностным лицам использовать TikTok
Администрация Байдена угрожает заблокировать TikTok (Фото:Kon Karampelas / Pixabay)
Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии запретило госслужащим и работникам частных компаний использовать TikTok. Это касается рабочих телефонов.
Об этом сообщает Radio Pague International.
Соответствующее распоряжение было выпущено канцелярией Сената Чешской Республики и министерства.
Сотрудникам не разрешают использовать китайское приложение на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности. Также запрет может распространяться на личные устройства, если работники используют их для работы.
Такое решение приняли полугосударственная энергетическая компания ČEZ, Академия наук ЧР, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов, банк ČSOB и ряд других учреждений, организаций и компаний.
Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии обеспокоено потенциальной угрозой безопасности, связанной с использованием TikTok, прежде всего из-за объема данных пользователей, собираемых приложением, а также из-за способа обработки этих данных.
Накануне в Великобритании запретили министрам и государственным служащим использовать на рабочих телефонах китайскую сеть TikTok.
В декабре 2022 года США запретили использование TikTok на официальных устройствах. Такое же решение впоследствии приняли Канада, Бельгия и Индия.