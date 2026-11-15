В Чехии люди вышли на улицы, чтобы поддержать независимые СМИ (Фото: REUTERS/Eva Korinkova)

В Чехии люди вышли на массовые акции протеста против запланированных правительством изменений в финансировании Чешского телевидения и Чешского радио.

Об этом сообщил портал České noviny в воскресенье, 15 ноября.

По предварительным оценкам организаторов, на акции на Летенском поле в Праге ожидали от 400 тыс. до 600 тыс. участников. Если эти ожидания оправдаются, это станет самой массовой демонстрацией в Чешской Республике с конца 1989 года.

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Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Фото: REUTERS/David W Cerny

Глава Ассоциации «Миллион моментов за демократию» Микулаш Минарж в своем выступлении призвал правительство отозвать «наспех» подготовленный законопроект об отмене абонентской платы за Чешское телевидение и Чешское радио и переведении их на финансирование государственного бюджета.

По мнению протестующих, такое прямое государственное финансирование лишит общественные СМИ независимости.

Также Микулаш Минарж требовал отправить в отставку спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, который был одним из главных сторонников законопроекта о СМИ.

Ранее Окамура заявил, что правительство и парламент планируют наполовину сократить выплаты украинцам, получившим в стране статус временной защиты.

Он также отличался рядом антиукраинских заявлений — в частности, в начале 2026 года в новогодней речи он говорил о «хунте Зеленского» и «украинских ворах» и призывал не поставлять оружие Украине.