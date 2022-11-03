Чехия сделала первый шаг к признанию режима в РФ террористическим

3 ноября, 18:40
Поделиться:
Флаг Чехии (Фото:adam_gorka / pixabay)

Флаг Чехии (Фото:adam_gorka / pixabay)

Комитет Палаты представителей по иностранным делам чешского парламента принял резолюцию, которая назвала нынешний российский режим террористическим.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

В ней также осуждены крупномасштабные нападения на украинское гражданское население и ключевые объекты инфраструктуры. Комитет принятым документом также не признал результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех временно оккупированных областей. За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.

Видео дня

Читайте также:
На здании МВД Чехии вывесили баннер с трупом Путина в пластиковом мешке — фото

Согласно резолюции, Россия отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению депутатов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.

Чтобы Чехия признала нынешний российский режим террористическим, резолюцию должен поддержать не только комитет, подготовивший документ, но и весь парламент страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Российская агрессия Борьба с терроризмом Украина-Чехия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X