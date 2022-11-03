Чехия сделала первый шаг к признанию режима в РФ террористическим 3 ноября, 18:40 Флаг Чехии (Фото:adam_gorka / pixabay)

Комитет Палаты представителей по иностранным делам чешского парламента принял резолюцию, которая назвала нынешний российский режим террористическим.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

В ней также осуждены крупномасштабные нападения на украинское гражданское население и ключевые объекты инфраструктуры. Комитет принятым документом также не признал результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех временно оккупированных областей. За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.

Видео дня

Согласно резолюции, Россия отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению депутатов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.

Чтобы Чехия признала нынешний российский режим террористическим, резолюцию должен поддержать не только комитет, подготовивший документ, но и весь парламент страны.