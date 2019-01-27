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Чехия расследует участие 10 своих граждан в войне на стороне оккупантов - СМИ

Вчера, 22:31
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EPA

Представитель прокуратуры отказался назвать имена обвиняемых

Прокуратура Чехии расследует участие не менее 10 чешских граждан в боевых действиях на стороне Л/ДНР.

Об этом сообщает чешское издание Deník N .

Один из подозреваемых, 22-летний Павел К., был на оккупированной территории Донбасса с лета 2015 года до мая 2016 и заехал туда через Россию.

Издание не называет имен подозреваемых и мест их рождения до начала судебного процесса, чтобы обезопасить их родственников от преследований.

Ранее заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил Радио Свобода информацию о том, что двое чешских граждан были обвинены в терроризме, потому что воевали на стороне пророссийских боевиков.

Представитель прокуратуры отказался назвать имена обвиняемых, сославшись на законы Чехии, которые запрещают предоставлять СМИ данные для идентификации подозреваемых.

Теги:   ЛДНР Чехия

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