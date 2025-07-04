В Чехии проверят компании, которые могут поставлять россиянам оборудование для производства оружия

Владимир Зеленский приехал в Чехию с рабочим визитом 4 мая 2025 года с рабочим визитом (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Служба информации по вопросам безопасности (BIS) Чехии проверит компании, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского , экспортируют в Россию станки для производства оружия.

Об этом сообщает издание iRozhlas.

«Как только у нас будет список, мы проверим компании и магазины», — заявил представитель BIS Ладислав Штича.

По его словам, сотни компаний пытаются экспортировать в Россию.

«Официально мы еще не получили ни одного списка вероятных отечественных экспортеров. Поэтому очень трудно комментировать, о каких компаниях и товарах идет речь», — сказал Штича.

Ранее Зеленский заявил журналистам, что некоторые компании, в частности восемь чешских и 13 немецких фирм, все еще поставляют России оборудование для производства оружия.

«Россия получает станки из определенных стран, которые она использует для производства оружия», — сказал он, не назвав сами компании и призвал к санкциям против них.

Однако в BIS утверждают, что это не может быть прямым экспортом.

По словам Штихи, много экспорта товаров, которые сейчас находятся под эмбарго, произошло до российского вторжения в Украину в 2022 году, когда санкции еще не были введены.

«Однако почти точно, ни в одном из этих случаев не будет прямого экспорта из Чехии в Россию, поскольку это невозможно без лицензии, и такие товары не пересекли бы границу легально», — считает Штиха. Поэтому, по его словам, товар мог быть поставлен до 2022 года или реэкспортирован через другие страны.

По информации издания Украинская правда, посредничество в поставках комплектующих для российских ракет занимается остравская компания Leseft International s.r.o. Штича не захотел комментировать деятельность этой фирмы, назвав ее «неизвестной».

На прошлой неделе министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что, по его информации, чешские власти не имеют никаких признаков того, что экспорт происходит.

«На основе информации, полученной от украинской стороны, мы не обнаружили никаких признаков, которые бы подтверждали, что предметы, о которых идет речь, действительно были переданы в Россию», — сказал он.

Штича добавил, что многие компании обращаются за лицензиями на экспорт в так называемые «безопасные страны», в том числе в страны ЕС. Хотя они обязуются, что покупатель является конечным заказчиком, бывают случаи, когда товары перепродаются и реэкспортируются в Россию через третьи страны.

«Компании часто защищаются тем, что они не знали о перепродаже, и очень трудно доказать обратное», — добавил Штича.

Он также указал на нехватку денег и людей, необходимых для борьбы с экспортом товаров, на которые распространяется эмбарго.

«Эта сфера требует все больше и больше средств и кадрового потенциала. Ни того, ни другого пока не хватает. На сотни компаний, которые пытаются экспортировать в Россию, со стороны государства есть только меньше десятка экспертов», — сказал он.

20 июня Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компаний, причастных к производству российских дронов.

26 июня Европейский совет не смог утвердить 18-й пакет санкций против России, как сообщалось, из-за вето Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что просит о переносе голосования.

Новый пакет предусматривал запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения и тому подобное.