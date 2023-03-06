Помешать было невозможно. Почему Европа не остановила Россию в 2022 году и сколько оружия отправила в Украину Чехия — интервью с послом 6 марта, 16:30 Эксклюзив NV Чехия была одной из первых стран, публично заговоривших о том, что Россия признает только силу, а компромиссы считает проявлением слабости, объясняет посол Чехии в Украине Радек Матула. (Фото:Vit Simanek/CTK via AP)

Посол Чехии Радек Матула о том, почему его страна оказалась в первой пятерке по объему военной помощи Украине и как чувствуют себя полмиллиона украинских беженцев в Чехии, население которой составляет 10,5 млн человек.

Чехия остается одной из стран, которая с начала войны направляет значительные усилия и ресурсы на помощь Украине. Это касается не только оружия: за время председательства Чехии в Совете ЕС европейским странам удалось договориться о трех пакетах антироссийских санкций, а также о макроэкономической поддержке Украины в размере 18 млрд. евро на 2023 год. Чешские граждане за год приютили около полумиллиона украинских беженцев, а местная военная промышленность планирует производить для Украины оружие.

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Обо всем этом NV говорит с послом Чешской республики в Украине Радеком Матулой. До службы в Украине он долго работал на дипломатических должностях в посольстве Чехии в Москве, так что хорошо разбирается в особенностях российской политики. Об отношениях Украины и Чехии во время войны он рассказывает NV.

— Чехия входит в топ-5 стран по объему помощи Украине и одной из первых предоставила Украине танки и вертолеты. Как масштабная война в Украине меняет концепцию безопасности Чешской Республики? Какие риски вы видите для вашей страны от войны?

— Момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, поколебал нашу веру в невозможность открытой войны в Европе. Россия является фундаментальной угрозой нашей безопасности, свободе и демократии, нашему положению в трансатлантических структурах и всему демократическому миру. Чешская Республика это вполне осознает и принимает соответствующие меры как на двустороннем, так и на мультилатеральном уровне. По этой причине Чехия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украину и планирует продолжать оказывать эту поддержку. Также Чешская Республика в качестве одного из главных инициаторов выступает за надлежащую реакцию международного сообщества на российскую агрессию в сторону Украины на соответствующих форумах, отмечает необходимость введения санкций и стремится сдерживать деятельность России в других направлениях. Все это мы делаем также для того, чтобы в будущем не допустить еще более масштабного и разрушительного конфликта.

Жестокая политика России в полной мере показала, что дипломатический подход имеет свои пределы, если существует государство, понимающее только силу, а волю к компромиссу воспринимающее как слабость. Мы поняли, что мы должны отойти от привычного представления о возможности разрешения любого конфликта путем переговоров.

— Томаш Копечный, заместитель министра обороны Чехии, в середине декабря заявил, что Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах, включая тяжелое вооружение. Также, что на оборонных предприятиях будут работать украинцы. О каком именно вооружении идет речь?