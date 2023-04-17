Чехия не планирует запрещать импорт украинского зерна 17 апреля, 20:55 Импорт украинского зерна временно запретили уже три страны (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство сельского хозяйства Чехии сообщило, что не планирует вводить ограничения на импорт украинского зерна.



Об этом сообщает The Guardian.



Отмечается, что другие украинские сельскохозяйственные товары тоже не подпадают под запрет. В Чехии призвали решать подобные вопросы на уровне Евросоюза.

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"Чехия пока не планирует запрещать импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров из Украины", - заявили в министерстве.

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15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, заявив о готовности решить этот вопрос через межгосударственное соглашение. В Украине заявили, что сожалеют о таком решении и оно противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

На следующий день о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.