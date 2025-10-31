Чехия напомнила РФ о том, кто на самом деле поддерживал фашизм (Фото: REUTERS/David W Cerny)

МИД Чехии ответил на очередное пропагандистское заявление российского МИД, где они обвиняли Британию в «поддержке фашизма».

30 октября МИД страны-агрессора России распространило сообщение в Х, в котором утверждало, что Великобритания «поддерживает фашизм» через помощь Украине.

В частности, они опубликовали пропагандистские цитаты пресс-секретаря Марии Захаровой, которая обвинила Британию в «русофобии», «бесчеловечных действиях», «поставках оружия нацистам», «поддержке убийств и террора» и «запугивании гражданских», при этом не отметив роль РФ как агрессора, который развязал и продолжает войну против Украины.

В ответ на эти обвинения чешские дипломаты на официальной странице МИД страны в Х 31 октября напомнили, что на самом деле это Кремль поддерживал фашистов.

«Возможно вас подводит память, товарищи? Это Кремль поддерживал фашистов по всему миру с 1939 года», — написали они.



В следующей публикации чешские дипломаты также обратили внимание на совместный парад советских войск и Вермахта в Бресте после раздела Польши.

30 сентября Чехия запретила въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов без национальной аккредитации, чтобы обезопасить страну от возможных диверсий.

Министр иностранных дел страны Ян Липавский подчеркнул, что это пример для других стран.