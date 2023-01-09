Чехия готовится передать Украине танки T-72 9 января, 20:54 Премьер-министр Чехии Петр Фиала подписал один из танков, который передадут Украине (Фото:Petr Fiala / Twitter)

Правительство Чехии готовится передать Украине партию модернизированных танков T-72. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала.

«На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором», — написал он.

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Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.

«Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине», — написал он.

21 декабря Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны заменить советские танки Т-72.