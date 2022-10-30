В Чехии десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Украины. К ним обратилась Елена Зеленская — фото
Поддержать Украину в Праге вышли десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/David W Cerny)
На главной площади Праги собрались десятки тысяч человек на акцию против роста протеста и экстремизма в воскресенье, 30 октября. Участники выразили поддержку Украине в войне, развязанной Россией.
Об этом сообщает Reuters.
Организатором мероприятия стало движение Миллионы мгновений за демократию. Люди держали флаги НАТО, ЕС, сине-желтые флаги и развернули плакаты с надписями «Чехия против страха» и «Мы можем справиться с этим».
Также к участникам акции обратилась первая леди Украины Елена Зеленская, призвав их продолжать держать войну, развязанную против РФ, в фокусе.
«Мы не позволим России затащить нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закрывают глаза на войну, наш свет никогда не угаснет», — сказала она.
В пятницу в Праге прошел митинг с пророссийскими месседжами: участники выступали против ЕС и НАТО и призывали к прямым переговорам с Москвой.
С начала полномасштабного вторжения РФ Чехия активно поддерживает Украину — дипломатично и предоставляя вооружение. Прага заняла жесткую позицию относительно неспровоцированного вторжения РФ и поддерживает все санкции против страны-агрессора. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что во время председательства страны в ЕС одним из приоритетов станет послевоенное восстановление Украины.