В Чехии десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Украины. К ним обратилась Елена Зеленская — фото 30 октября, 21:01 Поддержать Украину в Праге вышли десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/David W Cerny)

На главной площади Праги собрались десятки тысяч человек на акцию против роста протеста и экстремизма в воскресенье, 30 октября. Участники выразили поддержку Украине в войне, развязанной Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Организатором мероприятия стало движение Миллионы мгновений за демократию. Люди держали флаги НАТО, ЕС, сине-желтые флаги и развернули плакаты с надписями «Чехия против страха» и «Мы можем справиться с этим».

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Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/David W Cerny

Также к участникам акции обратилась первая леди Украины Елена Зеленская, призвав их продолжать держать войну, развязанную против РФ, в фокусе.

«Мы не позволим России затащить нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закрывают глаза на войну, наш свет никогда не угаснет», — сказала она.



Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/David W Cerny

В пятницу в Праге прошел митинг с пророссийскими месседжами: участники выступали против ЕС и НАТО и призывали к прямым переговорам с Москвой.



С начала полномасштабного вторжения РФ Чехия активно поддерживает Украину — дипломатично и предоставляя вооружение. Прага заняла жесткую позицию относительно неспровоцированного вторжения РФ и поддерживает все санкции против страны-агрессора. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что во время председательства страны в ЕС одним из приоритетов станет послевоенное восстановление Украины.

