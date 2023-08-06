«Все причастные будут наказаны». МИД Чехии и Франции осудили атаку российских оккупантов по центру переливания крови в Харьковской области 6 августа, 18:48 Министерства иностранных дел Чехии и Франции осудили удар российских оккупантов по станции переливания крови в Купянской громаде Харьковской области (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Министерства иностранных дел Чешской Республики и Франции выступили с заявлениями, в которых осуждают атаку российских террористов на центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области.

«Атака на центр переливания крови в Харьковской области — это очередное доказательство российского бесчеловечного поведения. Те, кто ответственны за этот акт терроризма, будут наказаны, а Чехия приложит к этому все усилия», — написал в своем Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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В своем обращении МИД Франции выступил с осуждением действий российских террористов.

«Франция решительно осуждает новую серию российских ударов ракетами и беспилотниками, которые поразили Украину 5 и 6 августа, в том числе и на центр переливания крови на востоке страны, в результате которого несколько человек погибли и были ранены. Эти российские удары были намеренно направлены против гражданского населения, что является новым грубым нарушением международного гуманитарного права», — говорится в тексте сообщения МИД Франции.

Внешнее политическое ведомство Франции напомнило слова министра Катрин Колонна, посчитавшей такие действия россиян военными преступлениями, которые «не могут остаться безнаказанными».

Вечером в субботу, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянской громаде Харьковской области.

По данным местной ОГА, удар был нанесен по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, в результате которого погибли два человека.