«Самый опасный сценарий». Чехия должна готовиться к войне против передового противника — глава генштаба 22 ноября, 19:49 Армия Чехии (Фото:ArmadaCR / Twitter)

Армия Чехии нуждается в экстренной модернизации, чтобы быть готовой к борьбе с передовым противником, так как эскалация войны РФ против Украины растет.

Об этом заявил глава генштаба Чехии Карел Ржека, сообщает Idnes.

Он уточнил, что это самый сложный и самый опасный сценарий для страны.

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«Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника», — предупредил глава Генштаба Чехии.

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По его словам, если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

«Война в Украине — это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии», — добавил Ржека.

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

«Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой — это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится как минимум с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда — это не стратегия», — подчеркнул Ржака.

На фоне войны в Украине он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы.

10 ноября государственный концерн Укроборонпром и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.