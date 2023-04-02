Что изменится для находящихся в Чехии украинцев с апреля 2 апреля, 11:23 Акция в память о погибших в Мариупольском драмтеатре в Праге, 18 марта 2023 года (Фото:Embassy of Ukraine в Праге / Velvyslanectvo Ukrajiny v Praze via Facebook)

27 января чешское правительство одобрило изменения в законодательство, корректирующие параметры помощи украинским беженцам. Новые положения законов под названием Lex Ukrajina IV должны применяться с апреля.

Украинцы с временной защитой смогут оформить пособие в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты.

По истечении этого срока должна быть проведена проверка того, есть ли у человека препятствия для того, чтобы работать, такие как возраст, уход за маленьким ребенком, инвалидность, обучение и т.д. Если таких препятствий нет, со следующего месяца после истечения указанных 150 дней сумма помощи беженцам составит размер минимума, необходимого к существованию. В 2023 году он составляет 3130 чешских крон(около 5300 грн).

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Выплаты так называемой помощи на солидарное домохозяйство тем семьям, которые бесплатно размещают украинцев, будут сохранять только в том случае, если украинцы с временной защитой проживают вместе с предоставителем жилья. Условия и размер пособия домохозяйствам будут определены постановлением правительства до 30 июня.

Как рассказывал в интервью Radio NV посол Чехии в Украине Радек Матула, его страна, население которой составляет 10,5 млн. человек, приняла полмиллиона украинских беженцев.