Приближенный к Путину. Власти Чехии арестовали имущество и заморозили активы российского олигарха-миллиардера Евтушенкова
Власти Чехии арестовали счета и заморозили все активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Чешские власти заблокировали счета и арестовали все имущество российского олигарха-миллиардера Владимира Евтушенкова, которого считают приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает CT24.
Управление финансового анализа Чехии приняло решение заблокировать банковские счета и заморозить активы российского миллиардера, который попал в санкционный список Чехии еще в прошлом месяце.
Медиа добавляет, что Евтушенков «имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и является самым известным российским бизнесменом, к которому Чехия применила санкции на сегодня».
СМИ резюмирует, что олигарх имеет недвижимость в курортном городе Карловы Вары, общая стоимость которой оценивается в более 500 миллионов чешских крон (почти 23 миллиона долларов США).