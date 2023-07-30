Приближенный к Путину. Власти Чехии арестовали имущество и заморозили активы российского олигарха-миллиардера Евтушенкова 30 июля, 22:09 Власти Чехии арестовали счета и заморозили все активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Чешские власти заблокировали счета и арестовали все имущество российского олигарха-миллиардера Владимира Евтушенкова, которого считают приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает CT24.

Управление финансового анализа Чехии приняло решение заблокировать банковские счета и заморозить активы российского миллиардера, который попал в санкционный список Чехии еще в прошлом месяце.

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Медиа добавляет, что Евтушенков «имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и является самым известным российским бизнесменом, к которому Чехия применила санкции на сегодня».

СМИ резюмирует, что олигарх имеет недвижимость в курортном городе Карловы Вары, общая стоимость которой оценивается в более 500 миллионов чешских крон (почти 23 миллиона долларов США).