Чехи присылают в поддержку Украины по 1968 крон в память о советском вторжении 21 августа, 19:04 Чехи продолжают поддерживать украинскую армию (Фото:Embassy of Ukraine in Prague / Facebook)

Граждане Чехии переводят на помощь Украине суммы в 1968 году крон (около 80 долл.), напоминая таким образом о вторжении войск советских оккупантов в Чехословакию в 1968 году.



Как сообщают в посольстве Украины в Праге, десятки подобных символических платежей поступают на благотворительный счет посольства.



«В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 крон. Спасибо большое», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

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В воскресенье, 21 августа, в годовщину советского вторжения в Чехословакию в Праге состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году.

Главной звездой вечера будет украинская инди-рок группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды территориальной обороны.

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