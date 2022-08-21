Чехи присылают в поддержку Украины по 1968 крон в память о советском вторжении

21 августа, 19:04
Чехи продолжают поддерживать украинскую армию (Фото:Embassy of Ukraine in Prague / Facebook)

Чехи продолжают поддерживать украинскую армию (Фото:Embassy of Ukraine in Prague / Facebook)

Граждане Чехии переводят на помощь Украине суммы в 1968 году крон (около 80 долл.), напоминая таким образом о вторжении войск советских оккупантов в Чехословакию в 1968 году.

Как сообщают в посольстве Украины в Праге, десятки подобных символических платежей поступают на благотворительный счет посольства.

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«В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 крон. Спасибо большое», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Видео дня

В воскресенье, 21 августа, в годовщину советского вторжения в Чехословакию в Праге состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году.

Главной звездой вечера будет украинская инди-рок группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды территориальной обороны.

https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/pfbid032hQ1xasTSoYNnsaZr3tE3znaMTpd5XNbif9w84FaairCpyDwNGW1KyDJkGkCLcHml
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Чехия Вторжение Чехословакия Советский Союз Война России против Украины

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