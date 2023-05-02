Волчий аппетит Пекина. Почему Си увеличивает ядерные арсеналы, как на самом деле относится к России и зачем звонил Зеленскому — интервью NV 2 мая, 08:32 NV Премиум Возвращение Тайваня к дате столетия гражданской войны в Китае — желанная цель Си Цзиньпина, который видит для этого определенное окно возможностей, утверждает дипломат и эксперт по международной политике Александр Хара. (Фото:Ли Gang/Xinhua)

Китай хочет, чтобы Украина в войне не победила, Россия выиграла, но не усилилась, а Запад наконец-то стал беспомощным, утверждает Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, и рассказывает о многих интересных деталях этого политического многоугольника.

В последние месяцы Китай пытается стать заметным игроком в процессах, касающихся войны в Украине и претендует на роль посредника в вопросе урегулирования конфликта, но имеет и собственные очевидные и заметные интересы.

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Сразу после переизбрания главой Китая генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем принимал у себя президента Франции Эмманюэля Макрона, а недавно состоялся первый с начала войны телефонный разговор между главой Китая и президентом Зеленским. Тогда же Украина, отбыв паузу длиной в год, наконец-то назначила своего посла в КНР Павла Рябикина.

Все эти процессы происходят на фоне заметного ухудшения отношений между Китаем и США, а также довольно странного заявления посла КНР во Франции Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских государств, а также принадлежность Крыма Украине.



О том, каковы сегодня интересы Китая и как именно его политическая деятельность будет влиять на судьбу войны и Украины, NV разговаривает с Александром Харой, экспертом по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий.

— С начала большой войны считалось, что Китаю выгодно, чтобы Россия не проиграла, но и не выиграла войну в Украине. Год войны что-то изменил в треугольнике отношений: Китай — Россия — Украина?

— Прежде всего, нам следует помнить, что Китай и Россия всегда были империями. Конечно, Китай был ею гораздо дольше. И это значит, что в отличие от европейцев у них нет опыта равноправного и суверенного общения с соседями. У них всегда были маленькие соседи и принцип " разделяй и властвуй". Поэтому в китайском мировоззрении не может быть иного, чем есть сильное государство, как Китай в Азии, а Россия в пространстве бывших республик СССР, и они должны навязывать свою волю другим. И в этом контексте то, что сказал китайский посол во Франции, это он просто проболтался о том, как китайцы думают и видят мир на самом деле. Они не верят в то, что в мире все государства равны, они верят, что есть небольшое количество обладающих полным суверенитетом, а остальные должны подчиняться, потому что имеют ограниченный суверенитет.

Второй важный момент — это ресентимент, который у россиян острый, но у китайцев он тоже есть, как и национализм. Это сочетание очень интересно, как у нацистов и фашистов было. С одной стороны, они большие, непобедимые, а с другой стороны их кто-то постоянно оскорбляет или как-то прижимает. Этот ресентимент в Китае растет, особенно в вопросе возвращения Тайваня.