Не национальное унижение. Политолог Преображенский рассказал, чего на самом деле боятся российские элиты 10 июня, 08:22 Иван Преображенский, российский политолог (Фото:ДР)

Политолог Иван Преображенский считает, что властные элиты РФ боятся не столько дальнейшего унижения на международной арене за действия в Украине, а того факта, что им придется платить за совершенные преступления своими активами.

Об этом эксперт рассказал в интервью NV.



«Для них национальное унижение — это необходимость заплатить за совершенные преступления. Ведь какую схему разделяет в основном, насколько я понимаю, так называемая партия 23 февраля? То есть люди, которые надеются, что после того, как удастся так или иначе, своими руками или руками Украины, частично избавиться от Путина когда-то, или Путин сам избавит их от себя в конце концов, то необходимо будет пытаться вернуться к тому состоянию, которое было до полномасштабной агрессии против Украины, и восстанавливать торгово-экономические отношения с Западом», — отметил политолог.

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По его мнению, именно для восстановления утраченных связей с западным миром, им придется «идти на дополнительные шаги».

«И вот в рамках этих действий, я думаю, они называют национальным унижением необходимость платить (просто банально о деньгах) за совершенные преступления. Возможность изъятия у них части или большей части их капиталов, нажитых однозначно незаконным путем сотрудничества с преступным (в смысле военных преступлений) и одновременно коррупционным путинским режимом», — подчеркнул Преображенский.

Политолог убежден, что кремлевские правящие круги готовы пойти на любые шаги, лишь бы только не расставаться со своими капиталами.

«Они называют национальным унижением, тогда как в реальности они же готовы будут наверняка согласиться на публичное национальное унижение — на унижение национальных символов, на изменение территориальных границ, возможно, если вдруг дойдет до того, что придется об этом говорить. Их волнует не это. Их волнуют бабки», — резюмировал политолог.

Как сообщало издание Bloomberg, часть российских элит находятся в «мрачном настроении» и желают скорейшего замораживания войны, однако сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну в ближайшее время.