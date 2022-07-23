Германия боится зимы/Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника 23 июля, 08:45 Эксклюзив НВ Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка. (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Штефан Майстер, авторитетный немецкий политолог — специалист по Восточной Европе, рассказывает как относятся к событиям в Украине в немецком обществе и в Бундестаге, прогнозирует дальнейший ход российско-украинской войны и вспоминает Ангелу Меркель

Успешное завершение российско-украинской войны победой Украины сегодня напрямую зависит от помощи ключевых западных стран-союзников, среди которых у Германии едва ли не важнейшая роль. Тем не менее, именно украинско-немецкое сотрудничество в поставках вооружения сегодня выглядят наиболее сложным. Кроме того, приближающаяся зима, снижение поставок энергоресурсов из России, которые являются важной составляющей успеха немецкой промышленности, вынуждают Германию просить об исключениях из западных санкций, а рост дальнейших экономических проблем Германии, спровоцированных войной, уже завтра может сделать политическую поддержку Украины Германией более уязвимой.

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О том, как воспринимается российская война в Украине во внутренней немецкой политике и какие факторы мешают Германии более активно поддерживать Украину, НВ беседует с немецким политологом Штефаном Майстером, специалистом по Восточной Европе, руководителем программы Международный порядок и демократия Немецкого совета по международным отношениям.

— Как бы вы описали политику Германии в отношении Украины сегодня? Насколько она эволюционировала, начиная с 24 февраля? Что до сих пор ограничивает немецких политиков в помощи Украине?

— Я бы начинал с того, что серьезные изменения видения Украины немецкими политиками начались в 2014 году. Тогда Украина впервые стала самостоятельным предметом дебатов внутри Германии, как на уровне политиков, так и на уровне общества. До этого периода Украина во многом воспринималась в Германии сквозь призму российского на нее взгляда. Украина возникла в публичных дебатах Германии с началом войны на Донбассе, и это был действительно огромный сдвиг.

Если же говорить о нынешней масштабной войне, она сменила само восприятие вопроса национальной безопасности в Германии. Политические элиты в Германии поняли, что война в Украине — это и о нашей немецкой, а шире — европейской безопасности, в 2014 году это было совсем неочевидно. Сегодня многие здесь, в Германии, понимают, что Украина сражается и за нашу безопасность. Потому для этой безопасности мы должны делать больше, помогая Украине. Это главный сдвиг в восприятии нынешней ситуации в Украине.

Что до ограничивающих факторов. Накануне войны в Украине правительство Германии сменилось. Новое правительство Шольца пришло к власти с повесткой национальных реформ, но совсем не с повесткой вопросов внешней безопасности. Мы получили канцлера, который в первую очередь был заинтересован во внутригосударственных вопросах, и понадобилось некоторое время, чтобы он принял, что именно ему придется иметь дело с этой войной и принимать ключевые для Германии решения, и что именно война в Украине станет для Германии одной из главнейших проблем, избегать которой не удастся. Это уже тогда создало инерцию решений.

Но важно отметить, что немецкое общество в целом очень сплочено и едино в поддержке Украины, украинских беженцев. Поддержка Украины немецким обществом сломала несколько важных для Германии табу. Среди них поставки оружия и диверсификация энергоресурсов, которые страна привыкла преимущественно получать из России. Все это — сложные решения для немецкого парламента.

Свою роль в характере отношений наших стран в последние месяцы сыграл и бывший посол Украины в Германии, господин Мельник, слишком прямолинейный и откровенный в своих высказываниях

Суммируя, я бы сказал, что в Германии произошел огромный сдвиг в понимании Украины, но все еще остаются сферы, где немцы и украинцы не понимают друг друга.

— Вы упомянули о после Украины в Германии господине Мельнике. Расскажите, как именно воспринималась его деятельность на посту посла в немецких политических и экспертных кругах?

— Господин Мельник — посол с большим опытом работы в Германии. В первые годы пребывания на посту он работал намного более мягко и более дипломатично, а в последний год, с началом войны, превратился в публичную фигуру и в большей степени в политика, чем дипломата. Многие здесь воспринимали его как украинского националиста, к чему в Германии свое отношение. Широкую известность он получил благодаря политическим ток-шоу, где его выступления всегда были очень яркими. Он весьма откровенно высказывался в сторону немецкого правительства и занимал непримиримую поляризующую точку зрения.

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