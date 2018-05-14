Часы тикают: в Брюсселе поторопили Британию с выходом из ЕС

Немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот не видит прогресса в переговорах с Лондоном

В Европейском Союзе призвали Великобританию ускорить Brexit – выход страны из состава ЕС, – если официальный Лондон намерен успеть завершить основную часть этого процесса осенью нынешнего года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление немецкого министра по делам ЕС Майкла Рота, озвученное в Брюсселе в понедельник, 14 мая.

"Мы обеспокоены отсутствием четкого подхода, четкой позиции у британцев. Часы тикают", - заявил Рот на встрече со своими коллегами-дипломатами в Брюсселе.

Как отмечает Reuters, дипломаты и чиновники ЕС отметили недостаточный прогресс в переговорах по Brexit с Лондоном с момента последней встречи лидеров ЕС, озвучив сомнения относительно того, что Британия и Евросоюз смогут достичь значимых решений в этом вопросе к следующему саммиту высокого уровня, который состоится 28-29 июня 2018 года.

"Сейчас нам необходимо добиться существенного прогресса, однако этого не происходит, - признал Рот. - Что нас беспокоит, так это в частности вопрос Северной Ирландии, где мы ожидаем значительного компромисса с британской стороны".

Правительство Великобритании планировало подписать Временный таможенный союз с ЕС с марта 2019 года. В рамках него торговля с Европой после Brexit должна осуществляться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

Однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон недавно назвал один из десяти проектов по временному таможенному соглашению после Brexit "безумием".