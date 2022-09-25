В российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против «частичной» мобилизации 25 сентября, 15:19 В Сибири женщины вышли на протест против мобилизации (Фото:Sahaday/Telegram)

В российском Якутске на площади Орджоникидзе женщины вышли на протест против мобилизации. Они требовали «прекратить геноцид» и вернуть мужчин домой с войны против Украины.

Видео, на которых женщины водили хороводы и пели песни, обнародовало местное издание Sakhaday в Telegram.

На протест пришли около 400 человек, звучали лозунги «Нет войне» и «Нет геноциду».

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Были задержаны как мужчины, так и женщины, их количество не называется.

В то же время после антимобилизационных кричалок женщины начали водить хороводы и петь песни, тем самым благословляя своих мужчин на войну и вернувшись живыми домой.

Издание сообщало об автобусе задержанных и оценило действия полиции как «агрессивные».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

В субботу 24 сентября прошла вторая акция протеста против мобилизации в России. На нем задержали 745 человек. Некоторым из них в отделениях полиции вручили повестки.

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