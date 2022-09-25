Мобилизация по-руcски. В Свердловской области призвали хирурга, который болеет раком кожи, плохо слышит и не видит на один глаз 25 сентября, 14:24 «Частичная» мобилизация в России (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Военный комиссариат в городе Асбест Свердловской области мобилизовал 59-летнего хирурга, который болеет раком кожи, полностью не видит на один глаз и плохо слышит.

Об этом рассказала дочь мужчины, сообщает Новая газета. Европа.

По ее словам, 22 сентября отец был на дежурстве. В семь вечера ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, чтобы он собрал вещи и на следующее утро явился в военкомат. Мобилизованный окончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

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«Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. До сих пор ни о какой медкомиссии речь не идет. В больнице никто этому не сопротивлялся, все выполняют план, все выполняют указания свыше», — говорит дочь Виктора Дячка.

Мужчину, которому через три месяца исполнится 60 лет, направили на военные сборы в поселок Елань Волгоградской области, где назначили командиром взвода.

По словам дочери мужчины, в его подчинении 19 человек, через две недели их планируют отправить всем взводом на оккупированные территории для создания медсанчасти.

«Папа шокирован, а еще в военкомате ему приказали приобрести кнопочный телефон вместо современного, которым он пользуется», — добавила Полина Дячок.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что во время частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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