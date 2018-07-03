Части российской армии получили названия украинских городов. Почему Путин возобновил сталинский указ

68-й танковый полк российской армии переименован в честь победы в боях Второй мировой войны за освобождение Житомира

На официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации сообщается, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании частей российской армии в названия украинских городов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

6-й танковый полк российской армии получил наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

О чем говорится в указе о переименовании военных частей

В указах российского президента Владимира Путина указывается, что наименования присвоены военным частям с такой формулировкой: "С целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности родине и верности воинскому долгу".

В МИД пока не готовы комментировать действия российского президента и сейчас проверяют информацию

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов во время Второй мировой войны. 93-ая отдельная танковая бригада, на базе которой позднее создан 68-й полк, получила название в ознаменование одержанной победы и отличий в боях за освобождение города Житомира, отмечается в указе.

Российское издание РБК пишет, что соответствующий приказ подписал главнокомандующий СССР Иосиф Сталин в 1944 году. После распада Советского Союза 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан. Ряду частей российской армии было присвоено так называемые почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси.

381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк был назван в честь столицы Польши. В Министерстве иностранных дел отметили, что пока не готовы комментировать действия российского президента и сейчас проверяют информацию.

Реакция Украины на действия российского президента должна быть жесткой и сосредоточенной в информационном поле, отметил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. По его словам, указ Путина можно расценивать как пропаганду.

Не соответствует военным традициям

Согласно традициям и документам, военным частям, которые освобождали конкретные города, присваивают имена этих населенных пунктов, отметил военный эксперт Олег Стариков. Он добавил, что те российские подразделения, которые принимали участие в военных действиях в Житомире и Львове, еще во времена СССР должны были получить названия этих городов. Эксперт отметил, что сейчас их переименования уже созданных и названных частей выглядит неуместным и не соответствует военным традициям.

Между тем, Генеральная прокуратура объявила подозрение депутатам Госдумы Российской Федерации от партии ЛДПР в финансировании терроризма в так называемых ЛДНР. Досудебное расследование установило, что два депутата Государственной Думы, а также руководители и представители региональных отделений незаконных формирований, в 2014 году призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения квазиреспублик. Этими действиями руководил лидер партии Владимир Жириновский.