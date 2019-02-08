Часть венесуэльской оппозиции выступала против решения Гуайдо назвать себя главой государства - СМИ Сегодня, 04:48 48 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хуан Гуайдо ЕРА

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что некоторые лидеры оппозиции Венесуэлы выступали против решения Хуана Гуайдо объявить себя временным президентом.

Сообщается, что политики опасались усугубления экономической ситуации в Венесуэле.

Также журналисты отмечают, что о решении Гуайдо знали только четыре оппозиционных политика.

Несмотря на то, что объявление Гуайдо выглядело как "тщательно спланированное решение", действия лидера оппозиции являются "спешно подготовленным планом".

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.