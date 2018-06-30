Часть украинцев, которые "застряли" в аэропорту Туниса, прилетели в Киев - МИД

Утром в субботу, 30 июня, часть украинских туристов, которые двое суток не могли вылететь из Туниса, вернулась в Киев.
Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", - отметил Кирилич.
Он также отметил необходимость выработки системного регулятивного механизма предотвращения подобных ситуаций.
Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинский. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.- Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 июня 2018 г.
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Напомним, 29 июня стало известно, что 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Пассажиры сообщили СМИ, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан Украины домой. В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолетов.
Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что туристы смогут вернуться в Украину в течение суток.
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