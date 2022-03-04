Значительная часть ракет Стрела, которые Германия планирует передать Украине, непригодна — Spiegel

4 марта, 20:22
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Ранее немецкое правительство заявило о планах поставить Украине 2700 зенитных ракет «Стрела». (Фото:mil.in.ua)

Ранее немецкое правительство заявило о планах поставить Украине 2700 зенитных ракет «Стрела». (Фото:mil.in.ua)

Часть зенитных ракет Стрела, которые правительство Германии планирует передать на вооружение Украине, устарели и совсем непригодны для использования.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, в распоряжении которого оказались засекреченные военные документы.

Ранее немецкое правительство заявило о планах поставить Украине 2700 зенитных ракет «Стрела». Эту поставку утвердило министерство экономики. В свою очередь министерство обороны Германии выразило удивление, поскольку ракеты «Стрела» были объявлены устаревшими и помещены на склад в 2014 году.

Издание пишет, что деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, очень сильно заплесневели — во время проверки в ноябре военнослужащим даже пришлось носить защитное снаряжение. Сообщается, что украинское правительство все равно попросило эти ракеты. Но теперь выяснилось, что 700 ракет очень повреждены — их использование фактически невозможно из-за трещин и коррозии.

Тем не менее, около 2000 ракет исправны. Бундесвер обеспечит проверку систем вооружения перед возможной поставкой в Украину.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Германия Вооружение Война в Украине

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