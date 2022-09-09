Карл III. Официальный сайт королевской семьи назвал Чарльза королем 9 сентября, 08:29 Принц Чарльз стал новым британским королем (Фото:www.royal.uk)

В пятницу, 9 сентября официальный сайт королевской семьи был обновлен после смерти королевы Елизаветы II, и Чарльз теперь указан как Его Величество Король.

Чарльз автоматически сменил свою мать на посту монарха страны после ее кончины, но он не будет официально провозглашен королем до тех пор, пока в субботу, 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне не состоится Совет по присоединению.

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Однако на сайте королевской семьи Чарльз уже указан как король, а его жена Камилла официально указана как королева-консорт.

На главной странице веб-сайта также появился список тематических статей, посвященных жизни и правлению королевы.

Кроме того, была добавлена ​​"книга соболезнований", позволяющая людям со всего мира отправлять сообщения в поддержку королевской семье.

На сайте говорится: «Подборка сообщений будет передана членам королевской семьи и может храниться в Королевских архивах для потомков».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король примет имя Карла III.



Днем 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. Около 20:30 по Киеву королевская семья сообщила о смерти монарха.

Здоровье монарха вызывало вопросы с минувшей осени. Тогда Елизавета отказалась от участия в нескольких крупных мероприятиях по рекомендации врачей.

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