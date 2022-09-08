После смерти Елизаветы королем Британии стал Чарльз. Он возьмет имя Карл III 8 сентября, 21:49 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева (Фото:REUTERS/Toby Melville/Pool)

Принц Уельский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

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Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус, пишет Sky news.

По протоколу, Чарльз должен вступит на престол сразу после смерти монарха, сообщает Reuters. Совет по присоединению созывается как можно скорее, обычно в течение 24 часов, и проводится в Сент-Джеймсском дворце, официальной резиденции суверена, для провозглашения преемника.

После смерти Елизаветы II Чарльз сделал заявление, которое опубликовано в Twitter королевской семьи.

Cмерть моей любимой матери, ее Величества королевы — момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи.



Мы глубоко скорбим о кончине дорогой государыни и горячо любимой матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться во всей стране и Содружестве, а также во всем мире.

В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева.



Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии вечером в четверг, 8 сентября. Она возглавляла страну дольше всего в истории — 70 лет.

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