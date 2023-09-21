Вместо Милли. Сенат США поддержал кандидатуру Чарльза Кью Брауна на пост главы Генштаба США 21 сентября, 11:35 Джо Байден и Чарльз Кью Браун (Фото:The White House/www.flickr.com)

В среду, 20 сентября, большинство членов Сената США поддержало кандидатуру главы ВВС США генерала Чарльза Кью Брауна на пост главы Генштаба США. Он заменит на этой должности Марка Милли, занимавшего этот пост с 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Сенат поддержал кандидатуру Брауна, выдвинутую президентом Джо Байденом на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, 83 голосами «за», 11 были против.

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Браун — бывший летчик-истребитель. До утверждения он был стал первым в истории вооруженных сил США чернокожим начальником службы — в 2020 году его утвердили в должности главнокомандующего ВВС.

Глава Минобороны США Ллойд Остин уже поздравил Брауна с утверждением в должности.