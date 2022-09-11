Чарльз или Карл: посол Британии объяснила, как называть нового короля 11 сентября, 00:10 Король Великобритании Чарльз III (Фото:Jane Barlow / Pool via REUTERS)

Посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что на украинском языке она продолжит называть нового британского короля Чарльзом — так, как это было, когда он еще был принцем Уэльским.

«Вы знаете, что на английском правильно его называть Чарльз. Даже когда мы говорили по-украински, когда он был принцем Уэльским, и теперь, когда он стал Чарльзом III, мы будем продолжать так его называть», — сказала посол в эфире телемарафона.

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«Но как это будет на украинском — я думаю, что лингвистам придется как-то с этим разобраться и прийти к взаимопониманию. Но по-английски мы будем его называть King Charles, то есть Чарльз III» — подчеркнула она.

Украинские СМИ разделились по поводу того, какую форму имени нового британского короля использовать. Одни предпочитали переводную форму написания монаршего имени Карл, употреблявшуюся также в отношении предыдущих монархов Карла I и Карла II. Другие же стали употреблять форму «Чарльз», созвучную с английским именем короля.

Форму «Карл» сначала использовала и украинская служба BBC, однако позже перешла к употреблению имени Чарльз. Мы в НВ также перешли на такую форму написания имени нового британского монарха.

В субботу, 10 сентября, 73-летнего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Согласно традиции, имя Чарльз III произнесли во время зачитывания специальной прокламации.

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