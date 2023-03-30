«Я молюсь за вас». Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Германии

30 марта, 19:54
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Чарльз III в центре принятия украинских беженцев в бывшем аэропорту Тегель, Берлин, 30 марта 2023 года (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Чарльз III в центре принятия украинских беженцев в бывшем аэропорту Тегель, Берлин, 30 марта 2023 года (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Король Великобритании Чарльз III встретился с вынужденными украинскими переселенцами в Германии. Об этом сообщает информагентство PA Media.

Король пообщался с украинцами в старом берлинском аэропорту Тегель, где расположен центр принятия беженцев. Он сказал, что молится за них, и сыграл с несколькими в настольный футбол.

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«Он действительно проявлял интерес к истории каждого. Некоторые рассказали ему, что в Украине недостаточно подвалов, где могли бы спрятаться люди. Там была семья, которая только что приехала и зарегистрировалась у нас, и он остановился поговорить с ними», — рассказала работница центра Клеопатра Туммлер.

REUTERS/Phil Noble/Pool
Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool
REUTERS/Phil Noble/Pool
Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool
REUTERS/Phil Noble/Pool
Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool

29 марта король Чарльз прибыл в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха.

30 марта он выступил в парламенте Германии и упомянул развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

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«Неспровоцированное вторжение в Украину причинило самые невероятные страдания такому количеству невинных людей. Бесчисленное количество жизней было разрушено, свобода и человеческое достоинство были растоптаны самым жестоким способом и безопасность Европы оказалась под угрозой», — заявил монарх.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беженцы Германия Переселенцы Украина-Германия Украинцы за границей Король Чарльз ІІІ Чарльз III Украинские беженцы

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