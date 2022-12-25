Король Чарльз III записал первое рождественское послание

25 декабря, 18:23
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Чарльз III и королева-консорт Камилла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 15 декабря 2022 года (Фото:Yui Mok/Pool via REUTERS)

Чарльз III и королева-консорт Камилла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 15 декабря 2022 года (Фото:Yui Mok/Pool via REUTERS)

Король Великобритании Чарльз III в воскресенье, 25 декабря выступил с первым рождественским обращением.

Как сообщает The Guardian, послание было записано в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Король почтил память покойной матери Елизаветы II и выразил сочувствие всем, кто потерял близких.

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До восхождения на престол новый король Великобритании Чарльз ІІІ находился в статусе наследника трона рекордные 70 лет (Фото:Jane Barlow via REUTERS) Знакомьтесь: Чарльз ІІІ. Как робкий тихоня стал самым трудолюбивым членом королевской семьи, и чем он занимался до последнего времени

Он посвятил часть обращения «удивительно добрым людям», которые помогают другим на фоне экономических и других трудностей. Чарльз III также отметил сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг, военнослужащих, экстренные службы и все религиозные общины.

«В это время большой тревоги и трудностей — будь то для тех, кто сталкивается с конфликтами, голодом или стихийными бедствиями по всему мире, или для тех [в Великобритании], кто старается оплатить свои счета и прокормить и согреть свои семьи — мы видим человечность людей в странах Содружества, которые с такой готовностью реагируют на страдания других», — сказал он.

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BBC отмечает, что Чарльз III записал послание стоя, а не сидя за столом, и говорил о более актуальных социальных проблемах. В то же время речь традиционно сопровождалась пением хора и затрагивала темы веры, надежды и важности помощи другим. В праздничном ролике появились работающие члены королевской семьи. Принца Гарри и Меган Маркл (герцога и герцогини Сассекских), а также герцога Йоркского на видео не было.

https://www.youtube.com/embed/BUXX-QLDu5w

Чарльз III взошел на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Коронация нового монарха запланирована на 6 мая 2023 года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Британская монархия Король Чарльз ІІІ Чарльз III

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