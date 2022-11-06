День коронации Чарльза ІІІ будет дополнительным выходным в Соединенном Королевстве 6 ноября, 15:09 Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Правительство Великобритании объявило о дополнительном выходном по случаю коронации Чарльза ІІІ, запланированной на 6 мая 2023 года.

Об этом сообщает The Guardian.

На Даунинг-стрит заявили, что общебританский выходной назначен на понедельник, 8 мая, спустя два дня после коронации в Вестминстерском аббатстве.

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По словам премьер-министра Риши Сунака, в дополнительный выходной семьи со всей страны смогут собраться вместе для празднований и принять участие в мероприятиях.

«Коронация нового монарха является уникальным моментом для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить дополнительный официальный выходной для всего Соединенного Королевства в следующем году», — заявил британский лидер.

Во время коронации Чарльза помажут священным елеем (маслом), он получит державу, коронационный перстень и скипетр. Затем его увенчают короной Святого Эдуарда. Чарльз хочет, чтобы церемония длилась всего один час, тогда как коронационная служба королевы Елизаветы II в 1953 году продолжалась более трех, пишет The Guardian. На момент коронации Чарльзу III будет 74 года, что сделает его самым пожилым коронованным монархом в британской истории.

Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.



Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Чарльз III).

19 сентября королеву похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. На церемонии государственных похорон присутствовало около 500 зарубежных высокопоставленных гостей.

